مناقشة التقرير السنوي لـ«الخدمة المدنية» والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل في الشورى

عقدت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى، اليوم الاثنين، اجتماعًا برئاسة نائب رئيس اللجنة الدكتور مساعد بن عبدالله بن فريان، مع ممثلين من وزارة الخدمة المدنية يتقدمهم مساعد وزير الخدمة المدنية محمد بن طويلع السلمي، وذلك بمقر المجلس بالرياض.

وناقش الاجتماع التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1439 / 1440هـ، وأطلع مسؤولو الوزارة اللجنة وأعضاءها على منجزات الوزارة خلال العام المنصرم.

وحضر الاجتماع عدد من أعضاء المجلس أعضاء لجنة الإدارة والموارد البشرية، وعدد من وكلاء وزارة الخدمة المدنية.

Advertisements

من جهة أخرى، عقدت اللجنة الصحية في مجلس الشورى برئاسة رئيس اللجنة الدكتور عبدالإله بن سيف الدين ساعاتي، اجتماعًا مع ممثلي المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

وناقش الاجتماع التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1439/ 1440هـ.

حضر الاجتماع عدد من أعضاء اللجنة الصحية بمجلس الشورى، ونائب المشرف العام التنفيذي الدكتور راشد بن سليمان الحميد، ونائب المشرف العام التنفيذي الدكتور محمد بن فيحان العتيبي.