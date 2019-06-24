النائب العام يُوجه باعتبار إطلاق النار بالمناسبات من الجرائم الموجبة للتوقيف

كشفت مصادر لـ«عاجل» عن صدور توجيه من النائب العام الشيخ سعود المعجب باعتبار إطلاق النار في المناسبات من الجرائم الموجبة للتوقيف، والإيعاز إلى رؤساء فروع النيابة العامة بالمملكة بإيقاف من تتوافر بحقه أدلة كافية على ارتكاب مثل هذه الأفعال لحين محاكمته.

وأشارت المصادر إلى أن توجيه النائب العام جاء بعد دراسة مدى إدراج هذه الجريمة ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، بعد انتشار هذه الظاهرة بشكل كبير، وعدم تضمينها ضمن القرار الوزاري رقم (2000) الذي حدد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وأوضحت المصادر أن النائب العام أقدم على هذه الخطوة، نتيجة لانتشار مثل هذه الظاهرة؛ ما يشكل خطرًا على الأرواح والممتلكات، لافتةً إلى أنه بعد دراسة هذه الظاهرة وآثارها الخطيرة، توصلت النيابة العامة إلى اعتبارها من الجرائم الموجبة للتوقيف، ووجهت رؤساء فروع النيابة العامة بالمملكة بإيقاف من تتوافر بحقه أدلة كافية على ارتكاب مثل هذه الأفعال لحين محاكمته ، والعمل بموجب هذا القرار، والإحاطة لوزير الداخلية.