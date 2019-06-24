طقس حار ورياح مثيرة للغبار على عدة مناطق بالمملكة الثلاثاء

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إن الطقس سيكون حارًّا إلى شديد الحرارة، وستكون رياحه نشطة قد تثير الأتربة والغبار على مناطق الشرقية، والجوف، والحدود الشمالية، والمدينة المنورة، والأجزاء الشرقية من منطقة الرياض، غدًا الثلاثاء.

وأشارت هيئة الأرصاد -في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني- إلى أنه متوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة حتى المرتفعات الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن نشاط الرياح السطحية على البحر الأحمر، ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين، مع سحب رعدية ممطرة، وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي فستكون رياحه السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع موجه متر إلى مترين، وحالته متوسط الموج.

ووفق ما نشرت هيئة الأرصاد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فإن أعلى درجات الحرارة التي سُجلت اليوم بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات، كانت من نصيب كل الدمام، والأحساء، والظهران بـ45 درجة، ثم القيصومة وعرعر بـ44 درجة.

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وكان خبير الأرصاد حسن كراني، حذَّر اليوم الاثنين، من تخطي درجات الحرارة في بعض مناطق السعودية 55 درجة مئوية (تحت أشعة الشمس)، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وحول أسباب ارتفاع الحرارة، بيَّن كراني أنَّ «هناك عدة نظريات تُشير إلى ذلك، أهمها الغازات الدفيئة، وبخار الماء، وثاني أكسيد الكربون».

كما أرجع كراني الأسباب إلى «الميثان والأوزون»، مشددًا على أن هذين الغازين الناتجين عن الممارسات البشرية يؤدِّيان إلى ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح كراني أن «الحرارة ستكون بين 46 و50 درجة في الظل»، وشرح عبر لقطات مصورة «طقس الأيام القادمة من منتصف الأسبوع حتى نهاية الأسبوع القادم».

وبيَّن خبير الأرصاد حسن كراني أنَّ المقاطع المصورة «تشرح الأجواء بدون تطويل أو خروج عن النطاق العلمي».