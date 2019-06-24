بالصور.. أمير جازان يدشن مشروعات تعليمية بقيمة 900 مليون ريال بحضور وزير التعليم

دشن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، اليوم الاثنين، خلال استقباله وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، مشروعات تعليمية قيمتها 900 مليون ريال.

وتناول اللقاء بحث جميع الموضوعات ذات العلاقة بعمل الوزارة والإدارات التابعة لها بالمنطقة، في كل ما يهم التعليم بشقيه الجامعي والعام، واستعراض الأعمال والمهام المنوطة بالوزارة والمشروعات التابعة لها، والسبل الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات لأبناء وبنات منطقة جازان؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير سبل العيش الكريم للمواطن والمقيم على أرض هذا الوطن العزيز؛ وذلك بحضور الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان.

من جهته، أعرب وزير التعليم عن سعادته بزيارة المنطقة والإدارات والقطاعات التابعة لها، مع متابعة مباشرة من أمير منطقة جازان ونائبه، مؤكدًا حرصه هو وكافة منسوبي الوزارة وجامعة جازان وإدارتي التعليم بجازان وصبيا على تقديم كل ما فيه الخير والفائدة وما يخدم الصالح العام.

حضر الاستقبال مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، ووكيل إمارة جازان عبدالله بن صالح المديميغ، والمدير العام لتعليم جازان ياسر بن فتح الدين الدويري، ومدير تعليم محافظة صبيا ضيف الله بن علي الحازمي وعدد من المسؤولين.

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في السياق نفسه، دشن أمير منطقة جازان ووضع حجر الأساس بحضور وزير التعليم، لعدد من المشاريع التعليمية والمدرسية التابعة لإدارتي تعليم جازان وصبيا.

واستمع أمير منطقة جازان والحضور خلال حفل التدشين لشرح مفصل عن المشروعات التي بلغت تكلفتها الإجمالية أكثر من 900 مليون ريال، وتشمل 36 مشروعًا تابعًا للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان بتكلفة إجمالية بلغت 312 مليونًا و601 ألف و 744 ريالًا لتخدم ما يزيد عن 11 ألفًا و451 طالبًا وطالبة، وتسهم مع إنجازها في التخلص من مدارس مستأجرة بمليون و385 ألفًا و700 ريال.

وتضمنت المشروعات التي دشنها ووضع حجر الأساس لها أمير منطقة جازان؛ وضع حجر الأساس لـ٣٨ مشروعًا تعليميًّا تابعًا لإدارة التعليم بمحافظة صبيا بتكلفة 583 مليونًا و62 ألف ريال، وتدشين عشرة مشروعات تعليمية بقيمة إجمالية بلغت 83 مليونًا و689 ألفًا و٣٤ ريالًا، لتُسهم تلك المشروعات مجتمعةً في تحسين البيئة التعليمية وتوفير الأجواء الدراسية المناسبة للطلاب والطالبات بمنطقة جازان للتحصيل الدراسي، بجانب تحقيق رؤية المملكة 2030 والتخلص من المباني المستأجرة وترشيد الإنفاق.

وفي ختام حفل التدشين، سلم أمير المنطقة الهدايا التذكارية للجهات المتعاونة مع شركة «تطوير» (الشركة المنفذة لتلك المشروعات)، وتسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة.