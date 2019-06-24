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إطلاق المرحلة الثانية من كرت أحمر للضنك بجدة

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فيما أسهم تعاون الجهات المعنية المشاركة في إنجاح المرحلة الأولى، وتسهيل مهام الفرق المشتركة بين الجهات المعنية في هذه البرامج بشكل كبير، انطلق المشروع التثقيفي لحمى الضنك بمحافظة جدة أول من أمس، تحت مسمى «مشروع كرت أحمر للضنك 2019» في مرحلته الثانية بالتعاون مع أمانة جدة ووزارة البيئة والمياه والزراعة والذي تستمر فعالياته حتى نهاية العام الحالي.

مكافحة البعوض

أوضحت مديرة إدارة نواقل المرض والأمراض المشتركة بالصحة العامة الدكتورة سهى آل هزاع أن جهود مكافحة البعوض الناقل لحمى الضنك تأتي في إطار الخطة الشاملة التي وجه بها محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، لتعزيز الجانب التوعوي والوقائي ودعمه المتواصل لبرامج التوعية والتثقيف الصحي، مشيرة إلى أن الحملة تستهدف 10 أحياء بالمحافظة نظرا لما تمثله من كثافة سكانية مع كبر مساحتها جغرافيا، بالإضافة إلى تكثيف التثقيف في عدد من المدارس والمساجد والمجمعات التجارية.


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