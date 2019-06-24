قبول 8 آلاف طالب وطالبة بجامعة فيصل

كشف عميد القبول والتسجيل في جامعة الملك فيصل بالأحساء، الدكتور محمد الفريدان، إتاحة قبول 8 آلاف طالب وطالبة «انتظاما» للعام الجامعي المقبل، المزمع فتح بوابة القبول للمتقدمين والمتقدمات الراغبين في الالتحاق بالجامعة لنظام البكالوريوس ونظام الدبلوم (الانتظام فقط) «إلكترونيا»، الخميس المقبل حتى الإثنين المقبل. وأوضح أن التخصصات العلمية التي سيتم القبول فيها هذا العام 25 تخصصا لطلاب العلمي، و27 تخصصا لطالبات العلمي، لافتا إلى أن هذه التخصصات هي التي سيتم القبول فيها مباشرة خلال فترة التقديم.



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