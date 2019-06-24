أمانة عسير تستعيد 198 ألف متر

استعادت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة لها، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 198 ألف م2، من الأراضي الحكومية التي تم التعدي عليها في مواقع متفرقة بشكل غير نظامي، في نطاق أمانة منطقة عسير. وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن تلك الأعمال جاءت تنفيذا للإجراءات واللوائح النظامية من وزارة الشؤون البلدية والقروية، منبها إلى أن إحصاء أعمال إزالة التعديات في الأمانة وعدد من البلديات التابعة لها، قُدّر بمساحة بلغت نحو 198ألف م2، خلال الأسبوع الماضي، وكانت الإحداثات عبارة عن أحواش مبنية من البلوك، وكذلك غرفة عشوائية، وأسلاك شائكة وعقوم ترابية.



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