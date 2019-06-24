إزالة 5270 لوحة إعلانية مخالفة في تبوك

أزالت أمانة منطقة تبوك وبلدياتها التابعة، خلال الثلث الأول لـ2019، ما يزيد على 5270 لوحة إعلانية مخالفة وإزالة 93315م2 من الكتابات المشوهة للمظهر العام ورفع 3759 سيارة تالفة، وذلك ضمن خطتها لمعالجة 16 مظهرا من مظاهر التشوه البصري. وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك، المهندس إبراهيم الغبان، أن أعمال المعالجة شملت إصلاح 122390م2 من حثفر الشوارع، وإزالة 4478 مظلة وهنجرا مخالفا داخل الأحياء، مبيناً في الوقت ذاته أنه تمت معالجة وضع الباعة الجائلين في 2609 مواقع، وإزالة 1052 من حظائر الماشية والصنادق والعشش والمخيمات العشوائية.



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