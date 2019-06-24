إلزام 7883 ممتنعا عن النفقة بـ96 مليونا

ألزمت محاكم ودوائر التنفيذ 7883 ممتنعا عن النفقة، بدفع نحو 96 مليون ريال نفقة أبناء، خلال العام الهجري الحالي 1440. وحسب منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، تصدرت مكة المكرمة قائمة الطلبات المقدمة إلى محاكم ودوائر التنفيذ المتعلقة بأحكام النفقة بـ2715 طلبا، بقيمة 29.7 مليون ريال، تليها الرياض بـ1992 طلبا، بقيمة 31.8 مليون ريال، ثم المنطقة الشرقية بـ1267 طلبا، بقيمة 12.2 مليون ريال، ثم المدينة المنورة بـ599 طلبا، بقيمة 5 ملايين ريال. وجاءت منطقة القصيم في المرتبة الخامسة بـ312 طلبا، بـ3.5 ملايين ريال، تليها عسير بـ258 طلبا، بقيمة 4.6 ملايين ريال، ثم جازان بـ206 طلبات، بقيمة 3.6 ملايين ريال، ثم تبوك بـ198 طلبا، بقيمة 1.4 مليون ريال، ثم الجوف بـ119 طلبا، بقيمة 1.9 مليون ريال. وسجلت محاكم ودوائر التنفيذ في منطقة حائل 103 طلبات، بقيمة 600 ألف ريال، تليها الباحة بـ49 طلبا، بقيمة مليون ريال، ثم الحدود الشمالية بـ42 طلبا، بقيمة 400 ألف ريال، ثم نجران بـ23 طلبا، بقيمة 100 ألف ريال، مسجلة أقل الطلبات في المناطق في الفترة نفسها.



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