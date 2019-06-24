السعودية اليوم / رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية يلتقي فدًا من الكونغرس الأميركي



عمّان 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واس

التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية الفريق الركن محمود فريحات اليوم، وفدًا من الكونغرس الأميركي الذي يزور الأردن حاليًا.

وبحث الجانبان، أوجه التعاون والتنسيق المشترك وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

// انتهى //

21:40ت م

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