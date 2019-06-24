السعودية | باكستان تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:10 مساءً, 24 يونيو 2019 م المناطق - واس دانت باكستان بشدة الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، الذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية اليوم، أن باكستان تكرر دعمها وتضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، ضد أي تهديد لأمنها وسيادة أراضيها.

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