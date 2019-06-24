الان تتابع اللواء العطوي مديرا لشرطة الطائف.. والمحافظ يستقبله والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 8:16 م, 24 يونيو 2019 م التعليقات: 0 الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي استقبل محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني بديوان المحافظة بالخالدية مدير شرطة المحافظة المعين اللواء علي بن سليم العطوي.

وهنأ محافظ الطائف، اللواء العطوي بمناسبة تعيينه سائلاً الله له التوفيق في مهام عمله.

من جهته قدّم مدير شرطة المحافظة شكره وتقديره لمعالي محافظ الطائف على تهنئته سائلاً الله أن يكون عند حسن الظن.

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