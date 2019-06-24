وظائف شاغرة لحملة “الابتدائي والمتوسط” والأولوية للسكان الأقرب

جدة - عمرو شويل الطائف-الخليج 365 -عبدالله العازمي

أعلنت صحة الطائف عن توافر عدد من وظائف الخدمة المدنية الشاغرة على بند الأجور والمستخدمين للرجال والنساء.

وأوضح المتحدث الرسمي مدير التواصل والعلاقات والتوعية الصحية عبدالهادي الربيعي، أن الوظائف المعلن عنها تأتي ضمن وظائف الخدمة المدنية لبند الاجور والمستخدمين ومخصصة لحاملي الشهادات الدنيا الابتدائية والمتوسطة لشغل وظائف مسميات خادم صحي، مراسل، حارس،عامل ،سائق ضمن الفئات 31،32 42 لمزاولة العمل في مرافق صحة الطائف في 16 مستشفى و121 مركز رعاية صحية والمرافق الادارية والاشرافية والمساندة التابعة في كلا من الطائف ومحافظات ميسان وتربه ورنية والموية والخرمة ومراكز ظلم وام الدوم والمحاني.

وأكد أن جميع الوظائف تستوجب إثبات مقر السكن ضمن أولويات شغل الوظائف لسكان المحافظات والمراكز في مرافقهم الصحية القريبة مضيفا ان تعزيز هذا الشرط استوجب الحاقه بإقرار إلزامي بعدم المطالبة بالنقل بعد التعيين لضمان سد الحاجة في المناطق البعيدة.

وحول آلية التقديم والتوظيف قال ان ذلك يتم عن طريق الموقع الإلكتروني http://jobs.th.gov.sa/ في مدة 5 أيام من تاريخ 20 شوال 1440هـ ليعمل النظام الآلي على فرز المتقدمين وفق شروط القبول والمفاضلة واعلان المقبولين مبدئيا لإستكمال إجراءات القبول ومطابقة الوثائق والاختبارات الفنية للسائقين والمقابلات الشخصية لفرز قائمة المقبولين النهائية واستكمال مسوغات التعيين.

وحول الوظائف الفنية واللإارية العليا قال إن تلك الوظائف يتم الاعلان عنها عن طريق موقع وزارة الصحة وموقع وزارة الخدمة المدنية وفق استراتيجية التوظيف بين وزارتي المالية والخدمة المدنية ووزارة الصحة وفق التنظيمات المعمول بها

وأضاف أن الصحة في الطائف وضمن برامج التطوير والمعالجة لعدد من الإجراءات التي اعتمدها مدير الشؤون الصحية صالح بن سعد المونس مؤخرا تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير فرص للسعوديين وفق الانظمة الداعمة ومن ذلك العمل على مراجعة عدد من التخصصات الفنية وقصر مزاولة العمل فيها على السعوديين ضمن مراحل تنفيذية بدأ تطبيق اولها على تخصصات المختبرات وبنوك الدم حيث شرعت ادارة الإستثمار في صحة الطائف على وقف السماح بإستقدام اجانب لشغل وظائف تخصصات المختبرات في مرافق القطاع الخاص والزام القطاع الخاص بسد الشاغر بقوائم التسجيل للممارسين في نفس التخصص والتي بدأت الصحة جمعها من خلال دعوة العاطلين لمراجعة ادارة الاستثمار وتسجيل بياناتهم وإحالتهم للشاغر في القطاع الخاص ضمن المتاح.