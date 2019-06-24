الان تتابع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تغير موعد نظام الصرف الشهري للإعانات المالية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 8:03 م, 24 يونيو 2019 م التعليقات: 0 الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي نبهت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جميع مستفيديها عبر رسالة sms بتعديل موعد نظام الصرف الشهري للإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة من الشهر الهجري للشهر الميلادي وفي يوم ٢٦ من كل شهر.

وتضمن الرسالة “عزيزي المستفيد: يسر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنبيهكم إلى أنه تم تعديل نظام الصرف الشهري للإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة من الشهر الهجري إلى الشهري الميلادي، بحيث سيتم تحويل الإعانة المالية إلى حسابكم الشخصي في يوم 26 من كل شهر ميلادي”.

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