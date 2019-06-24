شكرا لقرائتكم خبر عن ينبع: انهيار مبنى تحت الإنشاء مسقوف بالزنك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (ينبع) باشرت فرق الدفاع المدني في ينبع اليوم (الاثنين)، حادثة انهيار مبنى تحت الإنشاء مسقوف من الزنك مكون من دورين، بمشاركة الجهات المختصة. جاء ذلك في تغريدة عبر الحساب الرسمي للدفاع المدني بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، دون الإشارة إلى وقوع أي إصابات.



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