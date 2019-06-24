المعارضة السورية تقصف 3 مقار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - دمشق

أعلنت المعارضة السورية أمس قصفها بصواريخ جراد ثلاثة مقار عسكرية تابعة للقوات الحكومية السورية والروسية في ريف حماة.

وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش السوري الحر، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية « قصفت فصائل المعارضة اليوم ثلاثة مقرات تابعة للقوات الحكومية السورية والمجموعات الموالية لها، حيث قصفت قاعدة بريديج العسكرية الروسية بصواريخ جراد وحققت إصابات مباشرة في صفوفهم».

وأضاف القائد أن الفصائل استهدفت بصواريخ جراد أيضا اجتماعا ضم قيادات عدة في القوات الحكومية السورية والروسية في بلدة الجابرية بريف حماة الشمالي.