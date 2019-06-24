بريطانيا: إيران وراء الهجوم على الناقلات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ لندن جدد وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني أندرو موريسون التأكيد على أن إيران تتحمل مسؤولية الهجمات الأخيرة على ناقلتي النفط في خليج عمان. وأوضح في بيان أمس بمناسبة انتهاء زيارته إلى طهران أنه نقل إلى المسؤولين هناك قلق بلاده من التصرفات الإيرانية في المنطقة، مؤكدا ضرورة أن تتوقف لتهيئة الظروف للتهدئة الفورية ووقف التصعيدات، كما أكد استمرار المملكة المتحدة في القيام بدورها كاملا إلى جانب الشركاء الدوليين لإيجاد حلول دبلوماسية تؤدي إلى تخفيف حدة التوترات الحالية.



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