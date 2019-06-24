القبض على متهم السفارة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ بروكسل

أعلن مكتب الادعاء العام في بلجيكا أمس القبض على شخص يشتبه أنه خطط للهجوم على السفارة الأمريكية في بروكسل، بعد سلسلة من التهديدات.

وتم اعتقال المشتبه به قبل يومين، ووجهت له اتهامات بالشروع في تنفيذ هجوم إرهابي والتخطيط لتنفيذ هجوم. ونفى المشتبه به التهم المنسوبة إليه.

ورفض مسؤول بلجيكي الكشف عن مزيد من التفاصيل بسبب استمرار التحقيق في القضية، وفي مارس 2016 تعرضت بلجيكا لسلسلة من الهجمات الإرهابية، حيث قتل 32 شخصا إثر تفجير قنابل في محطة مترو أنفاق ومطار.