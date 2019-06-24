مصرع إرهابي وتدمير عجلته في العراق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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لقي إرهابي مصرعه، بينما دمرت عجلة كان يقودها في عملية إنزال نفذتها القوات الأمنية العراقية في محافظة الأنبار غرب العراق أمس.

وأفادت وزارة الدفاع العراقية في بيان صحفي، بأن قوة تابعة لقيادة عمليات الأنبار تمكنت بعملية إنزال جوي شمال الخط الدولي السريع بمحافظة الأنبار من قتل أحد الإرهابيين وتدمير العجلة التي كان يقودها.

وأوضحت أن قيادة عمليات الأنبار رصدت الإرهابي المذكور ولاحقته وتمكنت من قتله وتدمير عجلته في عملية إنزال جوي التي نفذت بالتنسيق مع قيادة طيران الجيش العراقي.