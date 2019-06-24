القيادة تهنئ موزمبيق وكرواتيا وسلوفينيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس جمهورية موزمبيق فيليب جاسينتو نيوسي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية موزمبيق الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة لرئيسة جمهورية كرواتيا كوليندا غرابار ـ كيتاروفيتش بذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وأعرب الملك باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية كرواتيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

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كما بعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة لرئيس جمهورية سلوفينيا بوروت باهور بذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية سلوفينيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وفي برقية مماثلة هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رئيس جمهورية موزمبيق بذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية موزمبيق الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد برقية تهنئة لرئيسة جمهورية كرواتيا بذكرى اليوم الوطني لبلادها، معربا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، راجيا لحكومة وشعب جمهورية كرواتيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد برقية تهنئة لرئيس جمهورية سلوفينيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده، معربا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية سلوفينيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.