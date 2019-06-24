ضبط مقيم امتهن سرقة المحلات التجارية ليلا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - بريدة قبضت الجهات الأمنية بمنطقة القصيم على وافد باكستاني امتهن سرقة المحلات التجارية ليلا. وذكر المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها، أسفرت عن ضبط الوافد، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بامتهان جرائم السرقة في أوقات متأخرة من الليل، حيث أقر بارتكاب 10 جرائم سرقة، استولى خلالها على 25 ألف ريال.



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