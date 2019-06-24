استمرار القبول لبكالوريوس جامعة جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة أعلنت جامعة جدة، عن استقبال طلبات القبول للبكالوريوس للعام الجامعي المقبل، حتى 23 شوال الحالي. وأكد عميد القبول والتسجيل المكلف الدكتور عيسى السلمي، ضرورة التقيد بخطوات التسجيل.



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