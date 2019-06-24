تأهيل المقاولين لتطوير طريق نزهة جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة أعلنت أمانة جدة عن بدء التأهيل لتنفيذ مشروع تطوير وتحسين طريق النزهة، وذلك ضمن أهداف ومبادرات برنامج التحول البلدي وفي إطار المنافسة المحدودة. ودعت المقاولين الراغبين في التأهيل للمشروع، إلى الاطلاع على المتطلبات وتعبئة النموذج وتقديمه خلال الفترة المعلنة.يذكر أن المشروع يأتي كمحول اتجاهي لربط طريق الحرمين بطريق النزهة القديم.



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