سيدني تعلن حالة طوارئ مناخية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلنت سيدني حالة طوارئ مناخية، لتنضم إلى مئات الحكومات المحلية بأنحاء العالم، في إطار الدعوة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ضد تغير المناخ.
وأصدرت سيدني الإعلان الرسمي أمس بعد اجتماع مجلس المدينة، حيث قالت إن سكان أكبر مدينة في أستراليا يواجهون «خطرا جسيما» بسبب تغير المناخ.
وقالت عمدة سيدني، كلوفر مور، إن الحكومات الاتحادية «قادت - بشكل مخجل - كارثة مناخية» في السنوات الأخيرة، مضيفة أن البلاد أصبحت الآن «في منعطف خطير».
وأوضحت أن «انبعاثات الغازات الدفيئة في أستراليا قد زادت على مدار أربعة أعوام متتالية».
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