خط سكك حديدية يتحول إلى مقصد سياحي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - نيويورك

توفر حديقة هاي لاين في نيويورك ملاذا للزائرين على شوارع مانهاتن، بعد افتتاح الجزء الأخير منها رسميا على خط سكة حديد معلقة في نيويورك.

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ويعد «The Spur» في وسط مانهاتن القسم الأخير من السكة الحديدية المعلقة التي تم تحويلها إلى مساحة عامة يستمتع بها المشاة. وإلى جانب الزهور والأشجار والمقاعد تضم الحديقة الجديدة - حتى سبتمبر المقبل - تمثالا جديدا للفنان سيمون لاي.

وأنشئ خط السكة الحديدية المعلق في ثلاثينات القرن العشرين للسماح بنقل البضائع من وإلى الطوابق العليا لمصانع ومستودعات المدينة ثم هجر لسنوات عدة، وكانت هناك خطط لهدمه لكن دعاة الحفاظ على البيئة نجحوا في تحويله إلى حديقة، وافتتاح الجزء الجنوبي في 2009 مع الانتهاء من الجزء الشمالي بعد خمس سنوات.

يذكر أن الخط المعلق يجذب 7 ملايين زائر سنويا وأصبح وجهة رئيسية للسائحين ومصدر إلهام لمشروعات مماثلة في جميع أنحاء العالم.