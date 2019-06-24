زلزالان يضربان شرق إندونيسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ضرب زلزالان بلغت قوتهما 1ر6 و1ر5 درجات على مقياس ريختر أمس شرقي إندونيسيا، وفقا لما أعلنته وكالة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية.

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وذكرت الوكالة أن زلزالا بلغت قوته 1ر6 درجات على مقياس ريختر ضرب مقاطعة بابوا في أقصى شرق البلاد في الساعة 08:05 من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي (2305 من مساء الأحد بتوقيت جرينتش).

وقال رئيس مركز الزلازل والتسونامي في الوكالة رحمات تريونو إن مركز الزلزال كان على عمق 10 كلم في منطقة مامبيرامو رايا، على بعد نحو 214 كلم شمال غربي جايابورا، عاصمة مقاطعة بابوا.

وقال تريونو «لم ترد تقارير فورية عن أي أضرار»، كما لم يكن هناك ما يشير إلى احتمال حدوث موجات مد عاتية «تسونامي».