وزير التعليم يتفقد مشاريع ومدارس الحد الجنوبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - صامطة

وقف وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أمس على سير عمل المشاريع التعليمية، والبرامج الصيفية، ومدارس الحد الجنوبي، والاستعداد للعام الدراسي المقبل، وعلى الخدمات المقدمة والصعوبات التي تواجه الميدان التعليمي في الحد الجنوبي والسبل الكفيلة بتوفير جميع الوسائل التي تساعد على أداء مكاتب التعليم رسالتها على الوجه الأكمل.

وتجول آل الشيخ في أرجاء المعرض التعليمي المعد بمدرسة الشيخ عبدالله القرعاوي بمحافظة صامطة، مستمعا لشرح من مدير عام التعليم بمنطقة جازان المكلف ياسر دويري، عن جهود الإدارة وما تسعى لتحقيقه من أهداف لخدمة الطلاب والطالبات بمدارس الحد الجنوبي.

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بدوره، قدم مدير تعليم محافظة صبيا ضيف الله الحازمي إيجازا عن حرص الوزارة على استمرار التعليم بالمدارس التي تقع على الشريط الحدودي، وتذليل الصعوبات كافة أمامها، ودعمها ميدانيا بمختلف الخطط والبرامج، إضافة إلى مبادرات تعليم صبيا لإدارة العملية التعليمية في تلك المدارس.

كما استمع الوزير إلى شرح واف من مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق الصميلي، عن محتويات المعرض التعليمي وأركانه، التي تسلط الضوء على البيئة التعليمية والتربوية بالحد الجنوبي ونجاحاتها ومنجزاتها والتغلب على المعوقات والظروف، إضافة إلى مشاركات الطلاب الموهوبين، والمشاريع المعتمدة لمكاتب تعليم الحد الجنوبي.

بعد ذلك، زار وزير التعليم عددا من الفصول الدراسية الصيفية والمعامل ومصادر التعلم، معربا عن شكره وتقديره للقائمين بالعمل على الجهود المبذولة لتوفير المتطلبات وتذليل العقبات، متمنيا لهم التوفيق والسداد.