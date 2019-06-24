95 % من سكان المملكة فوق 15 سنة يتمتعون بصحة جيدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ارتفعت نسبة جملة السكان (سعوديين وغير سعوديين) الذين يتمتعون بصحة جيدة جدا أو جيدة، وذلك حسب تقييمهم الشخصي لحالتهم الصحية في الفئة العمرية (15 سنة فأكثر) إذ بلغت نسبتهم 95% مقابل 94,2% عام 2017، طبقا لنتائج مسح صحة الأسرة 2018 الذي أصدرته أمس الهيئة العامة للإحصاء.

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وأشار المسح إلى أن نسبة الذكور السعوديين الذين يتمتعون بصحة جيدة أو جيدة جدا 94.2%، وذلك حسب تقييمهم الشخصي لحالتهم الصحية، بينما كانت نسبة الإناث السعوديات اللاتي يتمتعن بصحة جيدة أو جيدة جدا 92.3%، وذلك حسب تقييمهن الشخصي لحالتهن الصحية.

ويشمل المسح إضافة إلى هذه المؤشرات مؤشرات أخرى منها نسبة المصابين بأمراض القلب والشرايين، ونسبة الأسر حسب بعد المسكن عن المنشآت الصحية، ونسبة الأطفال أقل من سنتين المنتظمين في أخذ التطعيمات حسب فئة عمر الطفل، ومتوسط مرات التنويم بالمستشفى للأفراد لكل 1000 من السكان، وغيرها من المؤشرات الصحية الأخرى.

أهمية مسح صحة الأسرة:

توفير البيانات والمؤشرات الصحية المهمة

مؤشرات الحالة الصحية لأفـراد المجتمع

المؤشرات الخاصة بالأمراض المزمنة

مؤشرات عن مدى قيامهم بعمل الفحوصات الدورية

المؤشرات الخاصة بتنظيم الأسرة ونسب الخصوبة

معدلات وفيات الأطفال