الشورى يوافق على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني على مشروع « نظام المنافسات والمشتريات الحكومية « المعاد إلى المجلس عملا بالمادة الـ17 من نظامه.

وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة المالية بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه مشروع النظام المعاد إلى المجلس، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون الشورى بالإنابة محمد آل الشيخ.

وأضاف أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع تنظيم الفحص الدوري للمركبات، تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري.

وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع تنظيم الفحص الدوري للمركبات الذي جاء في 14 مادة، والذي يهدف إلى التأكد من عملية تنظيم فحص المركبات والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة للكشف الفني الدوري بحسب متطلبات ومواصفات محددة على أساس فني.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش أبدى عدد من الأعضاء خلال مداخلاتهم عددا من الملحوظات والآراء على مواد مشروع النظام تتعلق بآلية عمل الفحص الدوري للمركبات، والمخالفات المعنية بتطبيق نظام الفحص وأحكامه.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.

بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1439/ 1440.

ودعت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى التنسيق مع وزارة المالية لتوفير الدعم اللازم لتكثيف المناشط الدعوية والتثقيفية، لمواجهة الغلو والتطرف والإرهاب.

كما دعت اللجنة الوزارة إلى التنسيق مع وزارة الخارجية؛ لتسهيل مهام العاملين في الخارج في الملحقيات الدينية، ومكاتب الدعوة والمراكز الإسلامية التابعة للوزارة.

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وأهابت اللجنة في توصياتها بالوزارة إلى التنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحويل فروع مؤسسة الأعمال الخيرية لعمارة المساجد إلى جمعيات خيرية مستقلة لعمارة المساجد وصيانتها والعناية بها.

وطالبت اللجنة في توصياتها الوزارة ببيان نفقاتها على أنشطتها في الداخل والخارج بالتفصيل، بما في ذلك عقود الصيانة على المساجد والجوامع.

مطالبات الأعضاء لوزارة الشؤون الإسلامية:

إطلاق مشروع باسم مشروع خادم الحرمين الشريفين للعناية بالمساجد

- ضم برنامج استضافة أسر الشهداء والمصابين في الحد الجنوبي للحج والعمرة

- دعم ابتكار المصحف الالكتروني للمكفوفين.

- تشجيع الفتيات والنساء على المشاركة في المناشط العالمية لحفظ وتلاوة القرآن

- وضع خطة استراتيجية للعناية بصيانة المساجد

- تكثيف العمل الدعوي خارج المملكة

- عودة المساجد على الطرق السريعة إلى إشراف الوزارة

- تعيين البدلاء للأئمة والمؤذنين المتقاعدين.