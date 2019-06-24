ولي العهد وبومبيو يؤكدان الوقوف جنبا إلى جنب في التصدي للنشاطات الإيرانية العدائية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو لدى اجتماعهما في قصر السلام بجدة أمس وقوف البلدين جنبا إلى جنب في التصدي للنشاطات الإيرانية العدائية ومحاربة التطرف والإرهاب.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وبحث التطورات والأحداث في المنطقة.

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بعد ذلك دعا ولي العهد وزير الخارجية الأمريكي والوفد المرافق لتناول الغداء.

حضر الاجتماع نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان.

كما حضره من الجانب الأمريكي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، وكبير مستشاري وزير الخارجية مايكل ماكينلي.