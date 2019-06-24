إلزام 7883 ممتنعا عن النفقة بدفع 96 مليون ريال لأبنائهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض ألزمت محاكم ودوائر التنفيذ 7883 ممتنعا عن النفقة، بدفع نحو 96 مليون ريال نفقة أبناء، خلال العام الحالي 1440. وبحسب منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، تصدرت مكة المكرمة قائمة الطلبات المقدمة إلى محاكم ودوائر التنفيذ المتعلقة بأحكام النفقة بـ 2,715 طلبا، بقيمة 29.7 مليون ريال. ووجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، المحاكم في تعميم له بمراعاة ما تقضي به النصوص النظامية الواردة في «نظام الحماية من الإيذاء» و»نظام حماية الطفل» في حالة النظر القضائي، واعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعا إحدى صور العنف الموجهة للطفل. قائمة الطلبات بمحاكم المناطق: مكة المكرمة 2,715 طلبا 29.7 مليون ريال الرياض 1,992 طلبا 31.8 مليون ريال الشرقية 1,267 طلبا 12.2 مليون ريال المدينة المنورة 599 طلبا 5 ملايين ريال القصيم 312 طلبا 3.5 ملايين ريال عسير 258 طلبا Advertisements 4.6 ملايين ريال جازان 206 طلبات 3.6 ملايين ريال الجوف 119طلبا 1.9 مليون ريال تبوك 198 طلبا 1.4 مليون ريال حائل 103 طلبات 600 ألف ريال الباحة 49 طلبا مليون ريال الشمالية 42 طلبا 400 ألف ريال نجران 23 طلبا 100 ألف ريال



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