خادم الحرمين: شبابنا متفانون في سبيل خدمة دينهم ووطنهم بشتى المجالات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة أمس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وكبار مسؤولي الهيئة ورؤساء الاتحادات والأندية الرياضية والمهتمين بالرياضة والشباب في القطاعين العام والخاص، حيث تشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

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وحمد خادم الحرمين الشريفين، الله تعالى أن هيأ لهذا الوطن شبابا يتفانون في سبيل خدمة دينهم ووطنهم في شتى المجالات، بما في ذلك المجال الرياضي ونشاطاته المختلفة.

وأشار إلى اهتمام الدولة بالرياضة والشباب، وأهمية بذل الجهد لرفع اسم المملكة عاليا في مختلف المشاركات الرياضية وتطورها وفق أعلى المعايير.

حضر الاستقبال عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي لألعاب القوى الأمير نواف بن محمد، ورئيس الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبدالله بن خالد، ورئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع الأمير خالد بن الوليد بن طلال، ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية والذهنية الأمير فيصل بن بندر، ورئيس الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص الأمير سلطان بن فهد، ومدير العلاقات الدولية باللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير فهد بن جلوي، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأميرة ريما بنت بندر.