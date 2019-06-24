، مواجهات الـ30 ساعة بتعز.. مقتل 12 حوثياً وإصابة 18 وأسر آخرين ،

محمد بن مسعود - الدمام - تدمير أسلحة وآليات للميليشيا

قتل وجرح 30 متمرداً حوثياً وأسر آخرون خلال مواجهات الساعات الماضية في معركة استكمال التحرير المستمرة لليوم السادس على التوالي شرقي محافظة تعز.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني لمحور تعز العقيد عبدالباسط البحر، في تصريح لـ"سبتمبر نت" اليوم (الاثنين)، بأن قوات الجيش الوطني شرقي المدينة قتلت 12 حوثياً وجرحت 18 آخرين، وأسرت مجموعة منهم خلال الثلاثين ساعة الماضية.

وأوضح أن المواجهات الأخيرة تركزت في تلة مدرسة محمد علي عثمان ومحيطها، ومحيط معسكر التشريفات الجهة الشرقية، ومحيط القصر الجمهوري من الناحية الشرقية والشمالية التي لازالت بيد المليشيات الانقلابية، وفي محيط مستشفى الحمد وورشة طربوش والأحياء المجاورة لفرزة صنعاء وقرب بوابة معسكر الأمن المركزي الغربية شمال شرق مدينة تعز.

وبين "البحر" أن قوات الجيش الوطني دمرت أسلحة وآليات عسكرية للعدو وعطلت دبابة.

وأضاف أن مدفعية قوات الجيش الوطني استهدفت تجمعاً للميليشيا مما أسفر عن احتراق طقم عسكري وقتل جميع من كانوا على متنه واغتنام عدد من الأسلحة الرشاشة وكمية من الألغام والعبوات الناسفة وفرار بقية عناصر الميليشيات الانقلابية.