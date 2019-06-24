محمد بن مسعود - الدمام - ردًا على إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الاثنين)، عقوبات جديدة على النظام الإيراني، وسط تصاعد التوتر بين البلدين. وأبلغ "ترامب" الصحفيين أن العقوبات تستهدف المرشد الإيراني علي خامنئي ومقربين منه، مبينًا وفقًا لـ"رويترز" أنها تأتي ردًا على إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة الأسبوع الماضي. "ترامب" يوقع عقوبات جديدة ضد إيران تستهدف "خامنئي" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-24 وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الاثنين)، عقوبات جديدة على النظام الإيراني، وسط تصاعد التوتر بين البلدين. وأبلغ "ترامب" الصحفيين أن العقوبات تستهدف المرشد الإيراني علي خامنئي ومقربين منه، مبينًا وفقًا لـ"رويترز" أنها تأتي ردًا على إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة الأسبوع الماضي. Advertisements 24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440 07:37 PM ردًا على إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة ردًا على إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الاثنين)، عقوبات جديدة على النظام الإيراني، وسط تصاعد التوتر بين البلدين. وأبلغ "ترامب" الصحفيين أن العقوبات تستهدف المرشد الإيراني علي خامنئي ومقربين منه، مبينًا وفقًا لـ"رويترز" أنها تأتي ردًا على إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة الأسبوع الماضي. ، "ترامب" يوقع عقوبات جديدة ضد إيران تستهدف "خامنئي" ،

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