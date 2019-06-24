، لجنة التوطين بمكتب عمل حبونا تنفذ جولات على عدد من المحلات ،

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شن مكتب عمل محافظة حبونا، برئاسة مدير المكتب، سالم لسلوم، وعدد من المفتشين، اليوم، حملة استهدفت قطاعات محلات "قطع الغيار، والملابس، ومواد البناء، والعطور، والحلويات، والمفروشات".
جاء ذلك، بتوجيه ومتابعة من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران، أمين عام لجنة التوطين، عبدالله بن محمد الدوسري.
نتج عن الحملة استقطاب عدد من الوظائف، وإحلال أيدي عاملة سعودية بدلاً من الأجنبية، وتوفير ست وظائف شاغرة، ستوجه لمن يرغب العمل بها من أبناء وبنات المحافظة.
وجرى التوجيه بالنصح والإرشاد للالتزام بما جاء قي قرارات التوطين لأصحاب العمل والذي تعمل الوزارة لتنفيذه دون تهاون.
لجنة التوطين بمكتب عمل حبونا تنفذ جولات على عدد من المحلاتبندر آل عوض الخليج 365 2019-06-24
شن مكتب عمل محافظة حبونا، برئاسة مدير المكتب، سالم لسلوم، وعدد من المفتشين، اليوم، حملة استهدفت قطاعات محلات "قطع الغيار، والملابس، ومواد البناء، والعطور، والحلويات، والمفروشات".
جاء ذلك، بتوجيه ومتابعة من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران، أمين عام لجنة التوطين، عبدالله بن محمد الدوسري.
نتج عن الحملة استقطاب عدد من الوظائف، وإحلال أيدي عاملة سعودية بدلاً من الأجنبية، وتوفير ست وظائف شاغرة، ستوجه لمن يرغب العمل بها من أبناء وبنات المحافظة.
وجرى التوجيه بالنصح والإرشاد للالتزام بما جاء قي قرارات التوطين لأصحاب العمل والذي تعمل الوزارة لتنفيذه دون تهاون.
24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
07:24 PM
إحلال أيدي وطنية بدلاً من الأجنبية
شن مكتب عمل محافظة حبونا، برئاسة مدير المكتب، سالم لسلوم، وعدد من المفتشين، اليوم، حملة استهدفت قطاعات محلات "قطع الغيار، والملابس، ومواد البناء، والعطور، والحلويات، والمفروشات".
جاء ذلك، بتوجيه ومتابعة من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران، أمين عام لجنة التوطين، عبدالله بن محمد الدوسري.
نتج عن الحملة استقطاب عدد من الوظائف، وإحلال أيدي عاملة سعودية بدلاً من الأجنبية، وتوفير ست وظائف شاغرة، ستوجه لمن يرغب العمل بها من أبناء وبنات المحافظة.
وجرى التوجيه بالنصح والإرشاد للالتزام بما جاء قي قرارات التوطين لأصحاب العمل والذي تعمل الوزارة لتنفيذه دون تهاون.
، لجنة التوطين بمكتب عمل حبونا تنفذ جولات على عدد من المحلات ،
المصدر : الخليج 365
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