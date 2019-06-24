، وزير التعليم يتفقد ثانوية القرعاوي بالحد الجنوبي ويلتقي منسوبيها ،

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زار وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ يرافقه المساعد سعد بن سعود الفهيد والوفد المرافق له الفصل الصيفي بثانوية الشيخ عبدالله القرعاوي بمحافظة صامطة والتقى بمنسوبيها من إداريين ومعلمين، حيث كان في استقباله مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي.
حيث قدم قائد الفصل الصيفي بثانوية القرعاوي الأستاذ حسين بن عبده قيسي كلمة ترحيبية بالوزير، بعد ذلك قدم الطالب عبدالعزيز بن عبدالرحمن جماح قصيدة ترحبية لاقت استحسان الجميع.
ثم تجول وزير التعليم في عدد من الفصول الدراسية الصيفية والمعامل ومصادر التعلم، وشارك الطلاب بعض الحصص الدراسية، معرباً عن شكره وتقديره للقائمين بالعمل على الجهود المبذولة لتوفير المتطلبات وتذليل العقبات، متمنياً لهم التوفيق والسداد.
ومن جانب آخر زار ركن مكتب تعليم صامطة المشارك به في معرض الحد الجنوبي والذي يحتوي مشروع جلوب ومشروع انطلاق القراءة ومشروع الطالب التفاعلي والخطة الاستراتيجية، وكرم عددًا من الطلاب المتميزين في عدد من الأنشطة.
كما قام بتكريم قائد متوسطة تحفيظ القرآن بديحمة لحصوله على جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز فئة الإدارة والمدرسة.
وزير التعليم يتفقد ثانوية القرعاوي بالحد الجنوبي ويلتقي منسوبيهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-24
زار وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ يرافقه المساعد سعد بن سعود الفهيد والوفد المرافق له الفصل الصيفي بثانوية الشيخ عبدالله القرعاوي بمحافظة صامطة والتقى بمنسوبيها من إداريين ومعلمين، حيث كان في استقباله مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي.
حيث قدم قائد الفصل الصيفي بثانوية القرعاوي الأستاذ حسين بن عبده قيسي كلمة ترحيبية بالوزير، بعد ذلك قدم الطالب عبدالعزيز بن عبدالرحمن جماح قصيدة ترحبية لاقت استحسان الجميع.
ثم تجول وزير التعليم في عدد من الفصول الدراسية الصيفية والمعامل ومصادر التعلم، وشارك الطلاب بعض الحصص الدراسية، معرباً عن شكره وتقديره للقائمين بالعمل على الجهود المبذولة لتوفير المتطلبات وتذليل العقبات، متمنياً لهم التوفيق والسداد.
ومن جانب آخر زار ركن مكتب تعليم صامطة المشارك به في معرض الحد الجنوبي والذي يحتوي مشروع جلوب ومشروع انطلاق القراءة ومشروع الطالب التفاعلي والخطة الاستراتيجية، وكرم عددًا من الطلاب المتميزين في عدد من الأنشطة.
كما قام بتكريم قائد متوسطة تحفيظ القرآن بديحمة لحصوله على جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز فئة الإدارة والمدرسة.
24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
07:05 PM
شارك الطلاب بعض الحصص الدراسية وكرم عددًا من الطلاب
زار وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ يرافقه المساعد سعد بن سعود الفهيد والوفد المرافق له الفصل الصيفي بثانوية الشيخ عبدالله القرعاوي بمحافظة صامطة والتقى بمنسوبيها من إداريين ومعلمين، حيث كان في استقباله مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي.
حيث قدم قائد الفصل الصيفي بثانوية القرعاوي الأستاذ حسين بن عبده قيسي كلمة ترحيبية بالوزير، بعد ذلك قدم الطالب عبدالعزيز بن عبدالرحمن جماح قصيدة ترحبية لاقت استحسان الجميع.
ثم تجول وزير التعليم في عدد من الفصول الدراسية الصيفية والمعامل ومصادر التعلم، وشارك الطلاب بعض الحصص الدراسية، معرباً عن شكره وتقديره للقائمين بالعمل على الجهود المبذولة لتوفير المتطلبات وتذليل العقبات، متمنياً لهم التوفيق والسداد.
ومن جانب آخر زار ركن مكتب تعليم صامطة المشارك به في معرض الحد الجنوبي والذي يحتوي مشروع جلوب ومشروع انطلاق القراءة ومشروع الطالب التفاعلي والخطة الاستراتيجية، وكرم عددًا من الطلاب المتميزين في عدد من الأنشطة.
كما قام بتكريم قائد متوسطة تحفيظ القرآن بديحمة لحصوله على جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز فئة الإدارة والمدرسة.
، وزير التعليم يتفقد ثانوية القرعاوي بالحد الجنوبي ويلتقي منسوبيها ،
المصدر : الخليج 365
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