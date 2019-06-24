تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية للمصابين في الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها

أوضحت المديرية العامة للشئون الصحيية بمنطقة عسير ، تفاصيل حالة مصابي الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها .

وقالت الصحة في بيانه لها ، أنه وفور تلقي غرفة العمليات بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بلاغاً عن الهجوم الإرهابي الذي شهده مطار أبها الدولي يوم الأحد ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٠هـ؛ فقد تم استنفار الفرق الطبية والإسعافية اللازمة في المنطقة، وتطبيق خطط الطوارئ المعدة سلفاً في مثل هذه الحالات.

وأضافت أنه تم تجهيز أقسام الطوارئ والطواقم الطبية بها؛ لاستقبال أي حالات، وتوجيه العدد اللازم من الفرق الإسعافية والطواقم الطبية ومركبات التدخل السريع المتقدمة وفرق القيادة الميدانية إلى موقع الحدث، وذلك بالتنسيق مع غرفة العمليات بالوزارة.

ونتج عن الهجوم الإرهابي استشهاد مقيم من الجنسية السورية ، وإصابة 21 من المدنيين ومن جنسيات مختلفة، 13 من الجنسية السعودية، و4 من الجنسية الهندية، و2 من الجنسية المصرية، و2 من الجنسية البنغلاديشية، ومن بين المصابين 3 نساء، وكذلك طفلان، وقد تم نقل جميع الحالات إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج جراء الإصابات، غادر منهم 3 المستشفى، ولا تزال 18 حالة تتلقى العلاج، من بينها 13 حالة إصاباتها طفيفة، و3 حالات متوسطة وحالتان حرجتان.