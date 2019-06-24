وزير التعليم يتفقد جامعة جازان ومشروع المستشفى الجامعي

قام وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الاثنين، بجولة تفقدية لجامعة جازان، وذلك ضمن جولته التفقدية في مختلف الإدارات والقطاعات التابعة للوزارة بمنطقة جازان.

ووقف وزير التعليم خلال الزيارة، على سير العمل بمشروع المستشفى الجامعي، مستمعاً لشرح مفصل من مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، عن أعمال المرحلتين الأولى والثانية من تنفيذ المستشفى الجامعي والمشرفين على المشروع.

وتابع الوزير آخر منجزات أعمال المرحلة الثالثة من المشروع المقام على مساحة إجمالية تزيد عن 80 ألف متر مربع وبسعة 300 سرير، ويحتوي عند اكتماله على جميع التخصصات العامة والدقيقة، كما يضم ثمانية مراكز تميز طبية تخصصية، منها مراكز: أمراض القلب وجراحة الأوعية الدموية، وأمراض الدم والأورام، والإصابات والطوارئ، وطب المناطق الحارة والأمراض المعدية، والأمراض الوراثية والاستقلابية، و داء السكري والسمنة، وتغير نمط العيش ومركز الإدمان وطب السلوك، والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل.

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وافتتح آل الشيخ، معرض التعليم العام بالجامعة ، مطلعاً على المشاريع والبرامج التي قدمتها إدارتا التعليم بجازان وصبيا، وعلى شرح مفصل عن تلك المشروعات والخدمات المقدمة لأبناء المنطقة في المجال التعليمي، بما يحقق رؤية المملكة 2030 في استبدال المباني المستأجرة بمبان حكومية تلبي احتياجات الطلاب والطالبات والعملية التعليمية بوجه عام.

كما التقى وزير التعليم المعلمين والمعلمات والمواطنين واستمع إلى طلباتهم، وتطلعاتهم وآرائهم، مؤكداً أن الوزارة تعمل كل ما في وسعها لتسيير العملية التعليمية وتطوير مخرجات المنظومة التعليمية في المنطقة الجنوبية وفق ما يؤهل الطلاب والطالبات ويواكب تطلعات ولاة الأمر.

كما استمع وزير التعليم، لمداخلات الحضور واستفساراتهم، التي تركزت حول دعم مدارس المنطقة بالمعلمين والمعلمات ومعلمي الصفوف الأولية، وتجهيز وصيانة المباني المدرسية، والنقل المدرسي، والمبادرات النوعية التي تسهم في تطوير التعليم في المنطقة.