التحالف: سندمر قدرات تسليح الميليشيات الحوثية برًّا وبحرًا وجوًّا

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي: «سندمر قدرات تسليح الميليشيات الحوثية برًّا وبحرًا وجوًّا»، مشيرًا إلى أن الصاروخ الذي سقط على مطار أبها يوم 12 يونيو الجاري من نوع «كروز» إيراني الصنع.

وأضاف المالكي -في مؤتمر صحفي عقده بشأن جهود التحالف- أن الميليشيات الحوثية تلقت أسلحة نوعية من إيران عبر التهريب، مشيرًا إلى أن الأعمال العدائية الحوثية تقوِّض اتفاق استوكهولم بشأن الحديدة، وفقًا لفضائية سكاي نيوز..

وتابع المالكي: «إن الميليشيات الانقلابية الحوثية تتخذ من المواقع السكنية مقارَّ لتفخيخ الطائرات المسيرة، وتحاول استفزاز التحالف، لكننا سنطبق القانون الدولي».

وعرض المالكي تحليل خبراء التحالف للمقذوفات التي استخدمتها الميليشيات في هجومين، وتبين أن مصدر التصنيع واحد، عارضًا تحليل صاروخ كروز مواصفاته الفنية كبيرة ليس بإمكانات بدائية، بل من صناعة القوة الجيوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني؛ حيث هُرِّب من إيران بعد شهر أكتوبر من عام 2018؛ ما يثبت دعم النظام الإيراني للميليشيات الإرهابية.

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وتابع أنه ثبت محاولة استهداف التجارة العالمية باستخدام القوارب المفخخة والسريعة، منوهًا بأنه بعد استهداف مطار أبها الدولي تم شن عملية عسكرية ردًّا على ذلك وأعلن عن تفاصيلها، عارضًا رصد التحالف واستهدافه معمل تصنيع طائرات بدون طائرات، فضلًا عن وجود خبراء أجانب من دول إقليمية لتفخيخ تلك الطائرات في موقع آخر.

واستكمل المالكي: «إن الميليشيات مزودة بقدرات نوعية من صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار وقوارب مفخخة (...) وتم استهداف معسكر تدريبي للميليشيات الإرهابية في منطقة زمار اليمنية، فضلًا عن منظومة اتصالات ومجمع مخازن يتبعها».

وألمح المتحدث باسم التحالف إلى الجهود المبذولة لتقليل الأضرار الجانبية للعمليات، لافتًا إلى اعتراض طائرة إيرانية قبل وصولها المجال الجوي للمملكة العربية السعودية، منوهًا بأن إحدى طائرات الميليشيا التي هربها النظام الإيراني، تم تدميرها فوق محافظة صعدة، عارضًا نتائج استهداف مدنيين ليلة أمس الأحد بمطار أبها الذي يمر خلاله آلاف المدنيين، منوهًا بأن من تكتيكات الميليشيات المتعمدة استهداف مطارات الملك فهد الدولي، وجازان، ونجران، وأبها، ومحاولة استهداف مكة المكرمة 2017.