دعوا الوزير لزيارتها.. مستشفى الأفلاج تغضب الأهالي

أبدى عدد كبير من أهالي محافظة الأفلاج، تذمرهم من سوء الخدمات التي يقدمها مستشفى الأفلاج العام للمرضى؛ حيث يعاني من نقص حاد في الكوادر الطبية والفنية والتمريض .

ورصدت «عاجل» موجة الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر هاشتاج «#مستشفى_ الأفلاج_الى_اين_وصل1».

وطالب عدد من المغردين، من وزارة الصحة، بتسريع إجراءاتها وتوفير برج طبي وفتح الاقسام المغلقة، وتوفير الكوادر الطبية والتمريضية وإنهاء معاناة أهالي المحافظة.

كما طالب عدد آخر من أهالي الأفلاج، بافتتاح الاقسام المغلقة، موضحين أنهم يضطرون إلى قطع 300 كم تقريبًا للوصول إلى مستشفى حوطة بني تميم ذهابًا وايابًا.

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وقال أحد المغردين: إنَّ مستشفى الأفلاج يحتاج إلى علاج. متسائلًا: ما الفائدة ونحن نأتي من مسافات بعيده ثم لا نجد علاجًا ولا يوجد أطباء، قائلًا: «كل ما في الأمر هو إنهاء إجراءات التحويل إلى مستشفيات الرياض أو حوطة بني تميم».

ودعا المغردون من أهالي الأفلاج، وزير الصحة، إلى زيارة المستشفى للوقوف على وضعه الحالي، خاصةً أن الإجازة الصيفية تكثر فيها الحوادث المرورية.

فيما علق آخرون أنَّ تغيير مدير المستشفى ليس حلًا جذريًا لإنهاء المشكلة؛ حيث تعاقب على إدارة المستشفى أكثر من خمسة مديرين في غضون خمسة أعوام دون جدوى.

يذكر، أنَّ المستشفى أعلن قبل أيام عن حاجته لعددٍ من الكوادر الطبية بقسم النساء والولادة والمختبر.