المالكي: ميليشيا الحوثي استهدفت مطار أبها بصاروخ كروز صنع في إيران

أكد العقيد تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية باليمن، أن الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران تنتهك القانون الدولي، عارضًا أضرار استهدافها مطار أبها بصاروخ كروز صنع في إيران، وأدلة تورط النظام الإيراني.

وأضاف المالكي -خلال مؤتمر صحفي عقده بشأن جهود التحالف في التصدي لإرهاب الميليشيات- أن الأعمال الإرهابية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي تعرقل تنفيذ اتفاق استكهولم، متابعًا: «إن التحالف حريص على عدم استهداف المدنيين اليمنيين، فيما تتعمد ميليشيات الحوثي استهداف المنشآت المدنية داخل الأراضي السعودية»، منوهًا بأنه في يوم الأربعاء 19 يونيو حاولت الميليشيات إطلاق طائرة مسيرة من محافظة الحديدة اليمنية.

وعرض المالكي تحليل خبراء التحالف لأحد المقذوفات التي استخدمتها الميليشيات في هجومين، وبيَّن مصدر تصنيع واحد منها، عارضًا تحليل صاروخ كروز مواصفاته الفنية كبيرة ليس بإمكانات بدائية بل من صناعة القوة الجيوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني؛ حيث هُرِّب من إيران بعد شهر أكتوبر من عام 2018؛ ما يثبت دعم النظام الإيراني الميليشيات الإرهابية.

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وتابع أن محاولة استهداف التجارة العالمية باستخدام القوارب المفخخة والسريعة، ثابتة، منوهًا بأنه بعد استهداف مطار أبها الدولي تم شن عملية عسكرية ردًّا على ذلك، وأُعلنت تفاصيلها، عارضًا رصد التحالف واستهدافه معمل تصنيع طائرات بدون طائرات، فضلًا عن وجود خبراء أجانب من دول إقليمية، لتفخيخ تلك الطائرات في موقع آخر.

واستكمل المالكي أن الميليشيات مزودة بقدرات نوعية من صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار وقوارب مفخخة (...) وتم استهداف معسكر تدريبي للميليشيات الإرهابية في منطقة زمار اليمنية، فضلًا عن منظومة اتصالات ومجمع مخازن يتبعها.

وألمح المتحدث باسم التحالف إلى الجهود المبذولة لتقليل الأضرار الجانبية للعمليات، لافتًا إلى اعتراض طائرة إيرانية قبل وصولها المجال الجوي للمملكة العربية السعودية، منوهًا بأن إحدى طائرات الميليشيا التي هربها النظام الإيراني تم تدميرها فوق محافظة صعدة، عارضًا نتائج استهداف مدنيين، ليلة أمس الأحد بمطار أبها، الذي يمر من خلاله آلاف المدنيين، بأن من تكتيكات الميليشيات المتعمدة، استهداف مطارات الملك فهد الدولي، وجازان، ونجران، وأبها، محاولة استهداف مكة المكرمة 2017.