حريق يحتجز 3 أشخاص في ملحق عمارة سكنية بالمدينة المنورة

أدى نشوب حريق في عمارة سكنية بحي العزيزية بالمدينة المنورة، اليوم الاثنين، إلى احتجاز ثلاثة أشخاص، وإصابة أحدهم باختناق، تطلب نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد الجهني، أن فرق الدفاع المدني تلقت بلاغًا باحتجاز ثلاثة أشخاص داخل ملحق عمارة سكنية بحي العزيزية بالمدينة المنورة.

ونشب الحريق في غرفة داخل الملحق، مشيرًا إلى أنه تم إنقاذ حالتين (بصحة جيدة) وجرى نقل حالة مصابة بحالة اختناق للمستشفى لتلقي العلاج.

وتمت السيطرة على الحادث من قبل فرق الدفاع المدني وتسليمه لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة.