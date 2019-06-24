صحة عسير: وضع مطمئن لمصابي الهجوم الإرهابي

طمأنت الشؤون الصحية بمنطقة عسير، الجميع باستقرار حالات المصابين في الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها الدولي أمس. وأشارت إلى أن الجميع يحظى برعاية طبية متكاملة، وأن وضعهم الصحي مطمئن بشكل عام. كما لفتت صحة عسير إلى أن الطفلين من الجنسية الهندية المصابين في الهجوم الإرهابي، يتلقيان العلاج النفسي بالترفيه بإشراف طاقم طبي مختص.



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