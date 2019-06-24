السعودية اليوم / 138 طالبة من تعليم مكة في ملتقى موهبة الإثرائي الصيفي 2019 بمدرسة الشفاء العدوية للموهوبات



مكة المكرمة 21 شوال 1440هـ الموافق 24 يونيه 2019م واس

ضمن برامج موهبة الإثرائية الصيفية 2019 المحلية بالشراكة مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع، والتكامل مع وزارة التعليم، انطلق أمس برنامج موهبة الصيفي المحلي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة الموهوبات والذي يستمر لمدة ثلاثة أسابيع .

ويشتمل البرنامج الإثرائي الذي يسعى لتدريب ورعاية الموهوبات من خلال برامج إثرائية متنوعة، ودورات إبداعية متميزة، على 8 وحدات هي الاختراعات، و الخوارزمي الصغير، وكن عالماً، وطبيب المستقبل، والروبوت، والتشفير، والماء، والطاقة، والكيمياء في المجتمع، بالإضافة إلى الأنشطة العلمية المتخصصة والمهارات النوعية لتنمية الجوانب الشخصية لديهم، والمعرفية، والعقلية، والنفسية، والاجتماعية والبدنية .

ويهدف الملتقى تدريب ورعاية الموهوبات، من خلال برامج إثرائية متنوعة، ودورات إبداعية متميزة من أجل بناء مجتمع مبدع من الموهوبين القادرين على الإسهام في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، وبناء جيل من العلماء والقادة لمستقبل المملكة لتحقيق رؤية المملكة 2030، كذلك تهيئة وتحفيز الطالبات للمشاركة بالمسابقات المحلية وتأهيلهم لتمثيل المملكة بالمسابقات العالمية، فيما يستهدف البرنامج مختلف المراحل الدراسية ابتداءً من الصف الثالث ابتدائي، وحتى المرحلة الثانوية ومن مختلف مدارس مكة المكرمة حيث تم قبول ( 138) طالبة في البرنامج.

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17:09ت م

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