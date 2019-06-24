السعودية اليوم / سياحة الجوف تناقش إبراز المواقع الأثرية بالتعاون مع الشركاء



سكاكا 21 شوال 1440 هـ الموافق24 يونيو 2019 م واس

عقد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف ياسر بن إبراهيم العلي اجتماعا بمديري مكاتب الآثار بالمنطقة اليوم, بالمتحف الإقليمي بدومة الجندل، لبحث و مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بإبراز المواقع الأثرية بالمنطقة، وسبل التعاون مع الشركاء بهذا الشأن.

حضر الاجتماع مدير متحف الجوف الإقليمي أحمد بن عتيق القعيد ومدير مكتب الآثار بسكاكا سلطان بن عبدالعزيز الدهام و أخصائي الآثار بالقريات خليفة بن طويرش الرويلي و باحث الموارد

البشرية بالفرع نايف بن عبدالرحمن البليهد.

كما عقد مدير عام الهيئة بحضور مديري مكاتب الآثار اجتماعا مع عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية والتدريب بجامعة الجوف الدكتور إبراهيم بن خليل العلي ناقش فيه عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك, وتفعليها مع الجامعة أحد أبرز الشركاء بالمنطقة، يأتي ذلك امتداداً للتعاون المشترك مع جامعة الجوف، وأحد نتائج اجتماع مدير عام الفرع بمعالي مدير جامعة الجوف عضو مجس التنمية السياحية الأستاذ الدكتور اسماعيل بن محمد البشري، الذي أكد فيه أهمية العمل المشترك بين كافة الجهات لتحقيق تطلعات ولاة الأمر يحفظهم الله، وبما يلبي رؤية المملكة 2030.

وأكد العلي على ما تزخر به منطقة الجوف من مواقع تاريخية على مر العصور تؤهلها أن تكون نقطة جذب لمحبي هذه النوع من السياحة, كما أن هذه المواقع مؤهلة لاستضافة العديد من الفعاليات والمناسبات, وشدد على أهمية التعاون مع الشركاء بمختلف القطاعات لإبراز هذه المواقع وتفعيل الحراك السياحي فيها.

وبين العلي اهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ورئيس مجلس التنمية السياحية, وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن

تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف ونائب رئيس مجلس التنمية السياحية, لإبراز هذه المواقع والعمل على تطويرها وتطوير المسارات السياحية, مشيراً لدعم معالي رئيس الهيئة أحمد الخطيب.

// انتهى //

17:16ت م

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