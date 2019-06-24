شكرا لقرائتكم عبر رسالة sms.. العمل تنبه مستفيدي التأهيل الشامل بموعد صرف المستحقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-24 عبر رسالة sms.. العمل تنبه مستفيدي التأهيل الشامل بموعد صرف المستحقات متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements نبّهت وزارة العمل مُستفيدي التأهيل الشامل بموعد صرف المستحقات لهذا الشهر. ووجّهت الوزارة رسائل sms إلى جوالات المستفيدين قالت فيها : عزيزي المستفيد يسرّ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنبيهكم إلى أنه تمّ تعديل نظام الصرف الشهري للإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة من الشهر الهجري إلى الشهري الميلادي، بحيث سيتمّ تحويل الإعانة المالية إلى حسابكم الشخصي في يوم 26 من كل شهر ميلادي.









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