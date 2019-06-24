وظائف صحية وإدارية وهندسية شاغرة في مدينة سعود الطبية

2019-06-24

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في العاصمة الرياض.

وأبرزت المدينة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي علم النفس – الرعاية المنزلية.

. مسؤول صرف مواد (عدد 5 وظائف).

. مدير الإنشاءات.

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. مهندس مشروع.

. أخصائي- مساعد الأسنان.

. محلل مالي.

. أخصائي التوعية الصحية.

وبيَّنت المدينة أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يونيو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 يوليو 2019م.

وأفادت المدينة الطبية أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)