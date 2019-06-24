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مؤشر الأسهم السعودية يُنهي تعاملات الاثنين على تراجع
متابعات الخليج 365 - واس
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 140.19 نقطة ليقفل عند مستوى 8598.97 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.4 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 138 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 116 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 27 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 151 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات مهارة, الإعادة السعودية, السعودي الفرنسي, ميدغلف للتأمين, وام آي اس الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات زين السعودية, سامبا, الاتصالات, الاتحاد, وأمانة للتأمين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.88% و 6.65% .
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, الراجحي، زين السعودية, سابك, والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, سابك, الاتصالات, الأهلي، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 84.23 نقطة ليقفل عند مستوى 3654.17 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.5 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 376 ألف سهم تقاسمتها 521 صفقة.
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