المؤسسة العامة للتدريب تعلن قبول الأجانب من البنين والبنات

جدة - عمرو شويل الطائف - عبدالله العازمي - الخليج 365:

وجهت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بقبول الطلبة غير السعوديين في جميع كلياتها للبنين والبنات وفروعها والمعاهد الثانوية والصناعية والعمارة والتشييد.

جاء ذلك في تعميم لمدير عام شؤون المتدربين وجهه لجميع الكليات (بنين وبنات) وفروعها والمعاهد الثانوية الصناعية والعمارة والتشييد.

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وتضمن التعميم إشارة الى ألية قبول غير السعوديين وحيث تتطلب تعبئة نموذج القبول من خلال تعبئة المتقدم لبياناته وإرفاق صورة من المؤهل وصورة من الإقامة سارية الصلاحية ، وبناء على ذلك سيتم حصر الطلبات لدى الوحدة وإدخالها بالماسح الضوئي ودمجها بملف PDF وإرسالها إلى بريد الإدارة

العامة لشؤون المتدربين بموعد أقصاه ١٩-١١-١٤٤٠.

وسيقتصر الفرز على المقاعد الشاغرة لكافة الطلبات التي ترد للإدارة وسوف لن يتم النظر في أي طلب يرد بعد التأريخ المحدد أعلاه، مع الإلتزام بالضوابط التالية:

◄ وجود إقامة نظامية سارية الصلاحية.

◄ أن لا يتجاوز تاريخ التخرج من الثانوية الخمس سنوات.

◄ يشترط إرفاق معادلة من وزارة التعليم لحملة الشهادات الثانوية من خارج المملكة.