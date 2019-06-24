الان تتابع وزير الخارجية الأمريكي يغادر جدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365 غادر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، جدة، اليوم الإثنين. وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، ومدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة السفير جمال بن بكر بالخيور، ومندوب من المراسم الملكية.

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